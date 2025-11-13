Осипенко назвал виновного в пропущенном голе сборной России от Перу

Защитник сборной России Максим Осипенко прокомментировал пропущенный гол в матче с Перу.

Товарищеский матч в Санкт-Петербурге закончился вничью со счетом 1:1.

Россияне пропустили на 82-й минуте после дальнего удара.

– Как стал возможный голевой удар?

– Нелогичный гол пропустили. 5–4–1 сели, игрок между линиями принял мяч и пробил. Матвей (Сафонов), видимо, не увидел удар, или мяч полетел неудобно.

– Было ощущение, что соперник забьет?

– Я когда увидел мяч в сетке, вообще не поверил, что мы пропустили. У них подходов не было. Не видел, поскользнулся ли Матвей или нет. Человек ударил с 30 метров, Сафонов неудачно сыграл, и отсюда гол.