В «Барселоне» высказались о возвращении Месси

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался по поводу возможного возвращения в клуб Лионеля Месси. Ранее аргентинец посетил отреставрированный стадион каталонцев «Камп Ноу».

«Краткосрочная аренда Месси? У Лео есть контракт. Не думаю, что об этом когда-либо говорили.

Месси всегда остаeтся Месси, он всегда может что-то предложить, но сейчас мы не будем об этом говорить», – сказал Деку.