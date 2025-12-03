В «Барселоне» высказались о возвращении Месси

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался по поводу возможного возвращения в клуб Лионеля Месси. Ранее аргентинец посетил отреставрированный стадион каталонцев «Камп Ноу».
«Краткосрочная аренда Месси? У Лео есть контракт. Не думаю, что об этом когда-либо говорили.
Месси всегда остаeтся Месси, он всегда может что-то предложить, но сейчас мы не будем об этом говорить», – сказал Деку.
- Месси выступал за «Барсу» с 2004 по 2021 год.
- За это время он выиграл 35 трофеев.
Источник: твиттер Фабрицио Романо