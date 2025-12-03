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В «Барселоне» высказались о возвращении Месси

3 декабря 2025, 19:12

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался по поводу возможного возвращения в клуб Лионеля Месси. Ранее аргентинец посетил отреставрированный стадион каталонцев «Камп Ноу».

«Краткосрочная аренда Месси? У Лео есть контракт. Не думаю, что об этом когда-либо говорили.

Месси всегда остаeтся Месси, он всегда может что-то предложить, но сейчас мы не будем об этом говорить», – сказал Деку.

  • Месси выступал за «Барсу» с 2004 по 2021 год.
  • За это время он выиграл 35 трофеев.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Испания. Примера Интер Майами Барселона Месси Лионель
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