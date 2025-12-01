Ямаль назвал лучшего футболиста всех времен: «Проявлю уважение, если встретимся»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль назвал лучшего футболиста за всю историю. По его мнению, это Лионель Месси.

«Я уважаю его за то, что он значит для футбола. Мы оба проявим взаимное уважение, если встретимся. На мой взгляд, это лучший футболист всех времен.

Лионель знает, что я хороший футболист, и что я его уважаю. Это взаимно. И мы оба знаем, что я не хочу быть Месси. Я хочу идти своим путем.

Я не хочу играть, как он, или носить десятый номер из-за Месси или что-то подобное», – сказал Ямаль.