  Главная
  Новости
  Ямаль назвал лучшего футболиста всех времен: «Проявлю уважение, если встретимся»

Ямаль назвал лучшего футболиста всех времен: «Проявлю уважение, если встретимся»

Сегодня, 16:36

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль назвал лучшего футболиста за всю историю. По его мнению, это Лионель Месси.

«Я уважаю его за то, что он значит для футбола. Мы оба проявим взаимное уважение, если встретимся. На мой взгляд, это лучший футболист всех времен.

Лионель знает, что я хороший футболист, и что я его уважаю. Это взаимно. И мы оба знаем, что я не хочу быть Месси. Я хочу идти своим путем.

Я не хочу играть, как он, или носить десятый номер из-за Месси или что-то подобное», – сказал Ямаль.

  • Месси выступал за «Барсу» с 2004 по 2021 год.
  • Он выиграл вместе с клубом 35 трофеев.

Назван игрок, футболки с фамилией которого продавались чаще всего в 2025-м 1
Объявлены претенденты на приз игроку года от Globe Soccer Awards 1
Карпин перечислил трех мировых звезд, которых взял бы в свою команду
Источник: AS
Испания. Примера США. МЛС Барселона Интер Майами Месси Лионель Ямаль Ламин
