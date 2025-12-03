Симеоне назвал игрока «Барселоны», который достоин «Золотого мяча»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне остался доволен игрой подопечных в гостевом матче 19-го тура Примеры с «Барселоной» (1:3).
Он также отметил игру Рафиньи в составе соперника.
«Я очень доволен игрой команды. Мы начали матч очень хорошо, а затем соперникам удалось нас уколоть через центр поля. Во втором тайме они начали немного лучше, но через 20 минут мы взяли игру под свой контроль. У нас было три отличных голевых момента, которые мы не смогли реализовать... Но я все равно доволен.
Мы знаем, что у них отличные навыки игры в пас. У них много футболистов в центральной зоне. В этом плане они очень хороши. Сегодня это сработало у них в ситуациях, когда они забили первый и второй голы.
В перерыве мы говорили о том, что не можем позволить им играть через центр, и в этом отношении мы прибавили. Мне понравился настрой команды в конце матча. Мы не выиграли, но мне понравилась игра команды. В матче против «Барселоны» приходится много бегать, и отобрать у них мяч сложно.
Рафинья вездесущ. Забивает голы, прессингует... Не понимаю, как он не выиграл «Золотой мяч».
В целом команда сыграла хорошо. Я спокоен и доволен ей. Мы проиграли сильному сопернику. Это поможет нам стать лучше. Такие вещи делают нас сильнее. Теперь нас ждет еще один сложный матч в Бильбао», – сказал Симеоне.
- Голы у «Барселоны» забили Рафинья на 16-й минуте, Дани Ольмо на 65-й и Ферран Торрес на 90+6-й. У «Атлетико» отличился Алекс Баэна на 19-й.
- Игра была перенесена с начала января на более ранний срок из-за участия команд в Суперкубке Испании в Саудовской Аравии.