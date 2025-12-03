Примера. «Барселона» победила «Атлетико» (3:1) и оторвалась от «Реала» на 4 очка

«Барселона» обыграла «Атлетико» в 19-м туре Примеры. Встреча на «Камп Ноу» закончилась победой каталонцев со счетом 3:1.

Роберт Левандовски в первом тайме не реализовал пенальти.

«Барса» набрала 34 очка и закрепилась на первом месте, опережая «Реал» на четыре очка. «Атлетико» с 31 очком занимает четвертую позицию.