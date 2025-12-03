Примера. «Барселона» победила «Атлетико» (3:1) и оторвалась от «Реала» на 4 очка

«Барселона» обыграла «Атлетико» в 19-м туре Примеры. Встреча на «Камп Ноу» закончилась победой каталонцев со счетом 3:1.
Роберт Левандовски в первом тайме не реализовал пенальти.
«Барса» набрала 34 очка и закрепилась на первом месте, опережая «Реал» на четыре очка. «Атлетико» с 31 очком занимает четвертую позицию.
Испания. Примера. 19 тур
Барселона - Атлетико - 3:1 (1:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - А. Баэна, 19; 1:1 - Рафинья, 26; 2:1 - Д. Ольмо, 65; 3:1 - Ф. Торрес, 90+6.
Незабитые пенальти: Р. Левандовски, 36 - нет.
