Хаби Алонсо озвучил позицию по «делу Негрейры»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо на пресс-конференции ответил на вопрос о «деле Негрейры».

Хосе Мария Негрейра – бывший вице-президент технического судейского комитета Испании (СТА).

«Барселона» платила Негрейре с 2001 по 2018 год. За 17 лет он получил от каталонцев около 8 млн евро.

Клуб официально обвинили во взяточничестве, но они отрицают свою вину, утверждая, что оплачивали консультационные услуги.

«Мы разделяем позицию клуба и президента [Флорентино Переса]. Самое главное, чтобы ради блага футбола правда о случившемся была раскрыта.

То, что произошло, просто поражает. Поэтому узнать правду очень важно. Это ненормально, нельзя воспринимать это как норму.

Каждый вправе защищать свои интересы. Тот, кто чувствует себя обиженным, должен высказаться. Именно так мы и поступаем.

Титулы «Барсы» запятнаны? Нет, нет. Я не собираюсь об этом говорить», – сказал Алонсо.