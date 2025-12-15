Мбаппе осталось 3 гола до рекорда Роналду

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил гол на 24-й минуте гостевого матча 17-го тура Примеры с «Алавесом» (2:1).

Для француза это 56-й забитый мяч за мадридцев в 2025 году.

Мбаппе на 3 мяча отстает от рекорда «Реала» по голам за календарный год. Криштиану Роналду отметился 59 мячами в 2013 году.

До конца 2025 года «Реалу» предстоит провести еще две игры – против «Талаверы» в Кубке Испании и «Севильи» в чемпионате.