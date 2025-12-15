Введите ваш ник на сайте
Алонсо высказался об объятиях с Винисиусом

Сегодня, 09:58

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо после гостевого матча 16-го тура Примеры с «Алавесом» (2:1) прокомментировал объятия с вингером команды Винисиусом.

Футболист после голевой передачи на Родриго на 77-й минуте подбежал к тренеру и обнял его. Ранее сообщалось о конфликте Винисиуса с Алонсо.

Также тренер обнимался и с Родриго, который забил за «Реал» во втором матче подряд после сериии из 17 игр без голов со старта сезона.

«Мы сосредоточены на своей игре и работаем вместе, готовясь к матчам каждые три дня. Я отдаю должное победе, особенно учитывая отсутствие нескольких футболистов. Вальдепеньяс дебютировал, и я поздравляю его с дебютом и его игрой.

Мы все работаем вместе. Мы должны сохранить этот темп, одной игры недостаточно. Впереди еще долгий путь, и нам нужно поддерживать набранный ход.

Мы вместе делаем общее дело. Команда показала очень хорошую игру. Единство – это основа, только с ним ежедневная работа позволит нам добиться желаемого прогресса», – сказал Алонсо.

  • 19-летний защитник Виктор Вальдепеньяс провел первый матч в основе «Реала».
  • «Мадрид» занимает 2-е место в чемпионате Испании с 39 очками после 17 матчей. Команда отстает от «Барселоны» на 4 очка.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Алавес Винисиус Алонсо Хаби
