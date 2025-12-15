Тренер «Реала» посетовал на неназначенный пенальти в игре с «Алавесом»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо подвел итог гостевого матча 16-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (2:1).

«Матч был напряженным. Мы очень хорошо начали, но потом потеряли контроль над мячом. Второй тайм начали хорошо, создавали моменты. Пропустили гол в единственном эпизоде, где Вальдепеньяс допустил ошибку.

Команда играла хорошо, показав характер против очень сильного соперника. Второй гол принес нам три очка, и я очень рад.

Выскажусь об эпизоде, а не о судье. Мне показалось, что был явный пенальти, и я удивлен, что его не пересмотрели с помощью ВАР. Хотя, в целом, я не удивлен», – сказал Алонсо.