  • Главная
  • Новости
  Тренер «Реала» посетовал на неназначенный пенальти в игре с «Алавесом»

Тренер «Реала» посетовал на неназначенный пенальти в игре с «Алавесом»

Сегодня, 08:58

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо подвел итог гостевого матча 16-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (2:1).

«Матч был напряженным. Мы очень хорошо начали, но потом потеряли контроль над мячом. Второй тайм начали хорошо, создавали моменты. Пропустили гол в единственном эпизоде, где Вальдепеньяс допустил ошибку.

Команда играла хорошо, показав характер против очень сильного соперника. Второй гол принес нам три очка, и я очень рад.

Выскажусь об эпизоде, а не о судье. Мне показалось, что был явный пенальти, и я удивлен, что его не пересмотрели с помощью ВАР. Хотя, в целом, я не удивлен», – сказал Алонсо.

  • На 86-й минуте вингер гостей Винисиус упал в штрафной площади «Алавеса» после контакта с защитником хозяев Науэлем Тенальей. Главный арбитр Виктор Гарсия Вердура не стал назначать 11-метровый, ВАР не пригласил судью к монитору.
  • Голы у «Реала» забили Килиан Мбаппе на 24-й минуте и Родриго на 77-й. У «Алавеса» отличился Карлос Висенте на 70-й.

Еще по теме:
Мбаппе осталось 3 гола до рекорда Роналду 2
Примера. «Реал» в гостях победил «Алавес» 1
Винисиус объяснил свой спад в игре за «Реал» 1
Источник: Marca
Испания. Примера Реал Алавес Алонсо Хаби
Тренер «Реала» посетовал на неназначенный пенальти в игре с «Алавесом»
08:58
Решение «Спартака» по Зобнину, шорт-лист «Локо» на замену Баринову, вердикт РФС по голам «Динамо» и другие новости
01:40
Головин объяснил, зачем Батракову уходить из РПЛ
01:12
5
Мбаппе осталось 3 гола до рекорда Роналду
01:08
2
Примера. «Реал» в гостях победил «Алавес»
00:55
1
Гурцкая оценил зарплаты игроков «Зенита»
Вчера, 23:45
2
Гурцкая объяснил, почему Кахигао оставили в «Спартаке»
Вчера, 23:24
2
Подробности «дела о расизме» в матче «Краснодар» – ЦСКА, которое рассмотрит КДК
Вчера, 23:11
3
Подсчитано, в чью пользу больше всего ошибаются арбитры РПЛ
Вчера, 22:46
3
Головин назвал двух россиян из РПЛ, способных заиграть в Лиге 1
Вчера, 22:37
Винисиус объяснил свой спад в игре за «Реал»
Вчера, 21:40
1
Стало известно, как саудовский принц может инвестировать в «Барселону» 10 миллиардов евро
Вчера, 16:35
2
Аршавин оценил ситуацию в «Реале»
Вчера, 13:55
1
«Галатасарай» планирует подписать защитника «Реала»
Вчера, 13:19
Фото«Сосьедад» Захаряна уволил тренера
Вчера, 12:45
«Барселона» может перейти под саудовское управление
Вчера, 10:45
1
Примера. «Барселона» победила «Осасуну» (2:0) и укрепилась на 1-м месте, у Рафиньи дубль
13 декабря
«Сосьедад» вел в счете против «Жироны», но после выхода Захаряна пропустил 2 и проиграл
13 декабря
1
У «Реала» колоссальные кадровые проблемы перед судьбоносным для Алонсо матчем
12 декабря
1
ВидеоФанаты «Реала» окружили машину Алонсо на выезде со стадиона
12 декабря
1
Ямаль потерял единоличное лидерство в списке самых дорогих игроков мира
12 декабря
2
Стало известно, сколько матчей есть у Алонсо на исправление ситуации в «Реале»
11 декабря
2
В «Реале» приняли решение по Алонсо
11 декабря
4
ФотоЭкс-игрок «Реала» и «Барсы» возглавил Киргизию
10 декабря
ФотоРусская модель родила первенца Алексису Санчесу
9 декабря
9
Капитан «Барсы» Араухо может больше не сыграть за клуб из-за проблем с психикой
9 декабря
3
В «Реале» определились с возможным назначением Зидана
9 декабря
«Барселона» отказалась от покупки игрока за 200 миллионов
9 декабря
1
Мбаппе сломал палец в матче с «Сельтой»
8 декабря
1
Игрок основы «Реала» выбыл на 4 месяца
8 декабря
2
Раскрыты слова Винисиуса в адрес судьи после двух удалений «Реала»
8 декабря
3
«Реал» может уволить Алонсо 10 декабря – мадридцы хотят пригласить Клоппа или Зидана
8 декабря
11
Алонсо объяснил поражение «Реала» от «Сельты»
8 декабря
3
Алонсо пожаловался на судейство после поражения «Реала» от «Сельты»
8 декабря
Примера. «Реал» проиграл дома «Сельте» (0:2), два игрока мадридцев получили красные карточки
8 декабря
2
Примера. «Барселона» обыграла «Бетис» (5:3) с хет-триком Феррана
6 декабря
«Барселона» может усилить атаку действующим чемпионом мира
6 декабря
1
Фото18-летний Ямаль сообщил, что предпочитает женщин постарше
5 декабря
12
