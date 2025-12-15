Тренер «Реала» посетовал на неназначенный пенальти в игре с «Алавесом»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо подвел итог гостевого матча 16-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (2:1).
«Матч был напряженным. Мы очень хорошо начали, но потом потеряли контроль над мячом. Второй тайм начали хорошо, создавали моменты. Пропустили гол в единственном эпизоде, где Вальдепеньяс допустил ошибку.
Команда играла хорошо, показав характер против очень сильного соперника. Второй гол принес нам три очка, и я очень рад.
Выскажусь об эпизоде, а не о судье. Мне показалось, что был явный пенальти, и я удивлен, что его не пересмотрели с помощью ВАР. Хотя, в целом, я не удивлен», – сказал Алонсо.
- На 86-й минуте вингер гостей Винисиус упал в штрафной площади «Алавеса» после контакта с защитником хозяев Науэлем Тенальей. Главный арбитр Виктор Гарсия Вердура не стал назначать 11-метровый, ВАР не пригласил судью к монитору.
- Голы у «Реала» забили Килиан Мбаппе на 24-й минуте и Родриго на 77-й. У «Алавеса» отличился Карлос Висенте на 70-й.
Источник: Marca