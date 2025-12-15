Стало известно, остался ли у «Спартака» долг перед Станковичем

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов рассказал, что клуб полностью рассчитался с бывшим главным тренером команды Деяном Станковичем.
«Это [расторжение соглашения] проходило в полном соответствии с условиями контракта. Клуб выполнил абсолютно все обязательства в отношении Деяна и его тренерского штаба», – сказал Некрасов.
На вопрос о том, отказывался ли Станкович от части полагающейся ему зарплаты, генеральный директор красно-белых подчеркнул, что клуб выполнил все условия.
- Деян Станкович был уволен с поста главного тренера «Спартака» 11 ноября. Он работал в клубе с июня 2024 года.
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.
Источник: РИА «Новости»