  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, остался ли у «Спартака» долг перед Станковичем

Стало известно, остался ли у «Спартака» долг перед Станковичем

Сегодня, 11:05
5

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов рассказал, что клуб полностью рассчитался с бывшим главным тренером команды Деяном Станковичем.

«Это [расторжение соглашения] проходило в полном соответствии с условиями контракта. Клуб выполнил абсолютно все обязательства в отношении Деяна и его тренерского штаба», – сказал Некрасов.

На вопрос о том, отказывался ли Станкович от части полагающейся ему зарплаты, генеральный директор красно-белых подчеркнул, что клуб выполнил все условия.

  • Деян Станкович был уволен с поста главного тренера «Спартака» 11 ноября. Он работал в клубе с июня 2024 года.
  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.

Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Спартак Некрасов Сергей Станкович Деян
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1765786450
да давно уже было известно, что лысый психопат хочет свалить и получить неустойку, для чего и развернул всю эту лажу перед журналистами, что типа он готов уйти. а теперь его под елочкой ждут красивые и тугие чемоданы от лукойла. жизнь удалась) только, гад, оплати разбитое стекло в ростове, там тебе 30 с чем-то тыщ ущерба насчитали!!!
Ответить
andr45
1765787881
Спартак, это не то, что представляет собой конюшня для меринов и инородцев) Он честно рассчитался со Станковичем, в то время, как прохиндеи из ЦСКА делали всё, чтобы не заплатить Федотову, а его денежки распихать по карманам Гинера и его подручных)
Ответить
Интерес
1765789971
Да нет.Нет да...
Ответить
