Стало известно, остался ли у «Спартака» долг перед Станковичем

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов рассказал, что клуб полностью рассчитался с бывшим главным тренером команды Деяном Станковичем.

«Это [расторжение соглашения] проходило в полном соответствии с условиями контракта. Клуб выполнил абсолютно все обязательства в отношении Деяна и его тренерского штаба», – сказал Некрасов.

На вопрос о том, отказывался ли Станкович от части полагающейся ему зарплаты, генеральный директор красно-белых подчеркнул, что клуб выполнил все условия.