РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока в ноябре-декабре

РПЛ объявила имена номинантов на награду лучшему футболисту лиги по итогам ноября и декабря.
В их число вошли:
- Эдуард Сперцян, «Краснодар» (5 матчей, 3 гола, 2 голевые передачи);
- Джон Кордоба, «Краснодар» (4 матча, 3 гола, 1 голевая передача);
- Брайан Хиль, «Балтика» (5 матчей, 3 гола, 1 голевая передача);
- Дмитрий Пестряков, «Акрон» (5 матчей, 3 гола);
- Максим Бориско, «Балтика» (5 матчей, 4 сухих).
У игроков указана статистика за пять туров – с 14-го по 18-й включительно.
Для определения лауреата проводятся три голосования: среди экспертов РПЛ, экспертов «Матч Премьер» и болельщиков. От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Никита Баженов, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян. «Матч Премьер» представляют комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец.
Голосование болельщиков проходит на официальной странице РПЛ в соцсети VK.
Победителем признаeтся номинант, выигравший в большинстве голосований. Если во всех голосованиях победили разные участники, лучшим становится победитель опроса среди экспертов РПЛ.