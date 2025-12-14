Аршавин оценил ситуацию в «Реале»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию в «Реале».

«Ситуация неоднозначная, и весы качаются то в одну, то в другую сторону. На мой взгляд, Алонсо пришел в команду со своими идеями, а в «Реале» есть футболисты, которые не разделяют этих идей и не готовы жертвовать своим видением и привычками. Я в большей степени говорю про Винисиуса, но и про Мбаппе тоже. Это заслуженные люди, которые много побеждали, а теперь приходит новый тренер и говорит им, как надо играть.

Я думаю, что Хаби Алонсо следует проявить гибкость, потому что в подобной ситуации обычно убирают тренера, а не выгоняют сразу нескольких игроков. «Реал» – это особенный клуб. Там не прощают ошибок», – сказал Аршавин.