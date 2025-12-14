Введите ваш ник на сайте
Аршавин оценил ситуацию в «Реале»

14 декабря, 13:55
1

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию в «Реале».

«Ситуация неоднозначная, и весы качаются то в одну, то в другую сторону. На мой взгляд, Алонсо пришел в команду со своими идеями, а в «Реале» есть футболисты, которые не разделяют этих идей и не готовы жертвовать своим видением и привычками. Я в большей степени говорю про Винисиуса, но и про Мбаппе тоже. Это заслуженные люди, которые много побеждали, а теперь приходит новый тренер и говорит им, как надо играть.

Я думаю, что Хаби Алонсо следует проявить гибкость, потому что в подобной ситуации обычно убирают тренера, а не выгоняют сразу нескольких игроков. «Реал» – это особенный клуб. Там не прощают ошибок», – сказал Аршавин.

  • Есть информация, что Алонсо могут уволить в случае потери очков против «Алавеса»
  • Встреча в Стране Басков начнется в 23:00 мск.
  • Вместо Алонсо «Реал» планирует назначить главного тренера «Кастильи» Альваро Арбелоа.

Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Аршавин Андрей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САНЁК17
1765731607
Побеждали? А почему тогда ушел Анчелотти? Если они побеждали? Хаби пригласили из-за его успех в Байере, его тактики игры, стиль Анче почти не давали нужного результата!
Ответить
  • Читайте нас: 