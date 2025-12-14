Названо условие для перехода Сауся в «Спартак»

Защитник «Балтики» Владислав Саусь может перейти в «Спартак» при условии, что 24-летний игрок обороны москвичей Даниил Хлусевич уйдет в аренду.
При этом футболист калининградцев не является приоритетным трансфером для «красно-белых» в зимнее трансферное окно.
22-летний Саусь в этом сезоне провел за «Балтику» 19 матчей, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.
- Срок его контракта с калининградцами рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»