  • Главная
  • Новости
  • Ташуев считает, что причастен к чемпионству «Краснодара»: «Есть моя заслуга»

Ташуев считает, что причастен к чемпионству «Краснодара»: «Есть моя заслуга»

5 января, 16:29
6

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев рассказал о работе в «Краснодаре».

– Как вы попали в «Краснодар»?

– Я два года работал в Белгороде, команда была очень хорошая. В первый год заняли 11-е место, на следующий сезон уже были пятыми. Заканчивался контракт, подхожу к руководству и говорю: давайте продлим, повысим условия. У меня двое маленьких детей, в Москве однокомнатная квартира, надо было расширяться. Мне говорят: да, да.

Потом звонок из «Краснодара», звонил Владимир Леонидович Хашиг, говорил, что нравится мой стиль, пригласил посмотреть базу, тренировочный процесс. А в Белгороде все молчат. Ну я взял и поехал.

Приехал на базу, там тогда и близко не было того, что сейчас. Были только здания, без наполняемости, без зала тренажерного, зала для теорий, только жилые корпуса и так далее.

Потом поехали в офис к Сергею Николаевичу Галицкому и пару часов говорили с ним о футболе. Потом уехали в отель, пошли поужинать. Звонит Галицкий: «Вы где? Я сейчас подъеду». Приезжает – и мы опять начинаем с ним двигать стаканы и обсуждать тактику. Утром мне привозят контракт с условиями. Ясно, что они были не белгородские. Все лучше.

– К вам вопросов после ухода не было?

– А какие ко мне могут быть вопросы? Контракт закончился, они повели себя немного непрофессионально. Так я и пришел в «Краснодар».

– Вы говорили, что атакующий стиль «Краснодару» привил именно ваш штаб. Объясните.

– На самом деле так и было, я же не обманывал. Меня приглашали в структуру с моим видением. Когда мы начинали сборы в Турции, толком никакой задачи не было, просто постепенно выстраивать футбол вдолгую.

Сергей Николаевич прилетел со своими друзьями на два контрольных матча в Турции. Команда там выглядела великолепно. Он посмотрел футбол и вызывает меня в отель на совещание, где предложил контракт на пять лет.

Я удивился, спрашиваю: «Почему?» Галицкий отвечает: «Очень нравится стиль, резкое, атакующее доминирование». Говорю: «Пять так пять, все равно в нашей профессии все может случиться».

К сожалению, был провидец. Так и получилось. Возможно, концепция наша до сих пор висит в рамочке в клубе. Вот и все.

– Получается, и в чемпионстве «Краснодара» есть ваша заслуга?

– Да. Когда я приехал, мы шли полтора круга на первом месте, а «Кубань» и «Волга» ставили задачу выхода в Премьер-лигу. Хашиг говорил: «У нас нет бюджета, Сергей Николаевич сделает любой, если захочет».

Потом начались сложности, начали терять очки. И за два тура до конца должны были сыграть два матча, после которых я уходил.

  • Ташуев был в «Краснодаре» с 2009 по 2010 год.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Енисей Краснодар Ташуев Сергей
