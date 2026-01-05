Введите ваш ник на сайте
  Ловчев – о новом тренере «Спартака»: «Приехал очередной Старик Хоттабыч»

Ловчев – о новом тренере «Спартака»: «Приехал очередной Старик Хоттабыч»

5 января, 17:25
17

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев дал комментарий по поводу назначения Хуана Карлоса Карседо в московский клуб.

  • Карседо на протяжении 14 лет работал в тренерском штабе Унаи Эмери. В том числе он был в «Спартаке» в 2012 году.
  • Накануне испанец покинул «Пафос». С новым клубом подписан контракт до лета 2028 года.
  • Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.

«На самом деле у меня нет какого‑то конкретного мнения о Карседо. По одной простой причине: я не знаю этого человека.

Да, я читаю, как и все, его послужной список: помогал Эмери, в том числе в «Спартаке», стал чемпионом Кипра с «Пафосом». Но ведь кипрский чемпионат – это слабый показатель. Тот же Шпилевский его выигрывал, но с «Пари НН» пока совершенно ничего не показывает.

Если бы мне назвали, условно, Гвардиолу или Клоппа, я бы понимал, о ком идет речь. А здесь я не знаю, кто это такой, и обсуждать здесь абсолютно нечего. Приехал очередной Старик Хоттабыч.

Я вам больше скажу. Вот есть «Реал» и «Барселона», есть «Бавария». Понятно, что это великие клубы. Точно так же понятно, что «Спартак» великий клуб в России, такой же великий, как ЦСКА или «Зенит».

И такой клуб обязан брать себе приличного специалиста, выигрывавшего, добивавшегося. Пускай это был бы Моуринью, который уже давно ничего не выигрывал, но хотя бы имеет громкое имя. А здесь…

Кто эти люди, определяющие, что «Спартак» должен тренировать именно этот человек? Мне когда‑то Никита Павлович Симонян рассказывал, что Леонид Федун, руководя «Спартаком», ни разу не позвал его поговорить о футбольных делах.

Сейчас есть Олег Иванович Романцев, который многое сделал для «Спартака», да и как тренер что‑то из себя представляет. Но я не вижу, чтобы его позвали, чтобы он входил в какой‑то консультативный совет. Или вообще кого‑то из нас, футбольных людей, спрашивали при принятии решения.

Пришли люди, у которых один принцип: «Я плачу, значит, я заказываю музыку», – сказал Ловчев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Карседо Хуан Карлос Ловчев Евгений
...уефан
1767625148
...хорошее приветствие, Жека, Матч ТВ рукоплещет тебе и в телефоне у тебя уже кукукнуло...
Ответить
FIA2507
1767629141
Окуеть! Шпилевский ничего не показал с ПариНН! Ага, Андрей Тихонов ничего не показал с Енисеем, а вот Клопп с Ливерпулем разорвал АПЛ! Ну, *****, Клопп супер, а Тихонов говно! А если бы Тихонова в Ливер, а клопа в Енисей? Чё было бы?
Ответить
NewLife
1767629142
Бред маразматика на срач тв)
Ответить
шахта Заполярная
1767641553
Флюгер. Кого должен брать Спартак, имя, как ты говоришь или тренера?
Ответить
Радик-Баширов-google
1767753886
Зачем слушать этого дурачка. Ловчев клоун.
Ответить
Радик-Баширов-google
1767753947
Удачи новому тренеру верим. Слава богу что не Валера
Ответить
Алексей-К-google
1767759448
Романцев лучший тренер, который был в Спартаке за последние 30 лет... А вот Ловчев ни как критик, ни как комментатор,да и как игрок, толком из себя ничего не представлял никогда... Хвастун и трепло
Ответить
Александр-Балашов-google
1767777576
Ну что поделать, нам остаётся только надеяться и ждать. Наше бы терпение да руководству.Фергюсон и Венгер тоже не всегда с трофеями были и не один десяток лет были у руля команды.
Ответить
Городовой
1767778614
Дед в соответствии с возрастом глуповат. Великий Спартак, Зенит..? Великие клубы могут быть только в великом футболе. Можно только помечтать.
Ответить
Океан
1767780456
Всё будет хорошо.По окончании сезона Ловчев переобуется.Уверен Спартак попал в точку.
Ответить
