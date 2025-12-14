Влиятельные лица «ПСЖ» предлагали тренеру ставить Сафонова вместо Шевалье

Влиятельные лица в «ПСЖ» предлагали главному тренеру команды Луису Энрике оказать давление на голкипера Люка Шевалье после неоднозначного начала сезона у вратаря.
Они хотели предоставить игровое время Матвею Сафонову, как это делал тренерский штаб в прошлом году с итальянцем Джанлуиджи Доннаруммой. Энрике отверг эту идею.
Испанец посчитал, что Шевалье нужна стабильность, чтобы показывать стабильный уровень, и был готов смириться с любыми возможными последствиями. Тренер планирует сохранить за ним статус основного вратаря.
Целью Энрике было ускорение адаптации Шевалье в составе до наступления важных матчей, которые состоятся во второй части сезона. Испанец ценит игровые качества Люка, в частности, его тактическую подкованность и навык игры ногами.
В «ПСЖ» утверждают, что в команде не существует иерархии, и конкуренция присутствует на любой позиции, включая вратарскую. Одна из задач Энрике в оставшейся части сезона заключается в эффективном использовании голкиперов.
- Шевалье провел 20 матчей за «ПСЖ» в начале сезона, после чего получил небольшое повреждение.
- В последних 3 играх ворота парижан защищал Сафонов, который до этого провел 27 встреч подряд в запасе в составе французского клуба.