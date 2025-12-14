Введите ваш ник на сайте
  Влиятельные лица «ПСЖ» предлагали тренеру ставить Сафонова вместо Шевалье

Влиятельные лица «ПСЖ» предлагали тренеру ставить Сафонова вместо Шевалье

14 декабря, 21:10
2

Влиятельные лица в «ПСЖ» предлагали главному тренеру команды Луису Энрике оказать давление на голкипера Люка Шевалье после неоднозначного начала сезона у вратаря.

Они хотели предоставить игровое время Матвею Сафонову, как это делал тренерский штаб в прошлом году с итальянцем Джанлуиджи Доннаруммой. Энрике отверг эту идею.

Испанец посчитал, что Шевалье нужна стабильность, чтобы показывать стабильный уровень, и был готов смириться с любыми возможными последствиями. Тренер планирует сохранить за ним статус основного вратаря.

Целью Энрике было ускорение адаптации Шевалье в составе до наступления важных матчей, которые состоятся во второй части сезона. Испанец ценит игровые качества Люка, в частности, его тактическую подкованность и навык игры ногами.

В «ПСЖ» утверждают, что в команде не существует иерархии, и конкуренция присутствует на любой позиции, включая вратарскую. Одна из задач Энрике в оставшейся части сезона заключается в эффективном использовании голкиперов.

  • Шевалье провел 20 матчей за «ПСЖ» в начале сезона, после чего получил небольшое повреждение.
  • В последних 3 играх ворота парижан защищал Сафонов, который до этого провел 27 встреч подряд в запасе в составе французского клуба.

Источник: L'Equipe
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Шевалье Люка Энрике Луис
темирхан
1765776479
влиятельные люди в ПСЖ за то чтобы ставить Сафонова и Энрике в отказе!? СКАЗКИ не выдумывайте! ЛИЦО НОМЕР 1 который нажимает по этому вопросу на ПСЖ, это Макрон! и европейский запрет! так что боссы ПСЖ не могут ни чего сделать! а Катар зависим от европы!!!
Ответить
темирхан
1765776907
как хоть классно не играл Сафонов, он будет сидеть на лавке! потому что РОССИЯНИН! ЕГО УДЕЛ в европе, гречкский ПАОК которым владеет САВВИДИ, ну может быть Црвена Звезда! все же знаете что сейчас с 2022 г! так что не надо выдумывать!!!!!
Ответить
