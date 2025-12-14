Певица Зарубина раскритиковала Аршавина из-за ситуации с алиментами

Советская и российская певица Ольга Зарубина раскритиковала зампредседателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрея Аршавина из-за ситуации с алиментами.
Сообщается, что экс-игрок сборной России добился снижения алиментов на восьмилетнюю дочь Есению от Алисы Казьминой, а его экс-супруга рассказала в соцсетях, что одновременно с началом судебных разбирательств бывший футболист снова перестал общаться с ребенком.
«Я думаю, что программа, где мужчины живут на алименты, которые они платят детям, будет полезна. А Аршавину нужно в ней поучаствовать. Может быть, тогда что-то до человека дойдет.
Только у нас возможно такое безобразие. Снижать алименты, не платить их, скрываться. Странное отношение к своим детям, к потомству. Мы как-то уже забыли, что такое родительский инстинкт. Нам поучиться у животных давно пора.
Должен быть жесткий закон. Слабая половина общества должна быть защищенной. Тогда у мужиков появится сразу ответственность. А так ее не будет. Потому что они понимают, что они безнаказанные», – заявила Зарубина.
- У Андрея Аршавина шестеро детей. Первые трое появились на свет в отношениях с телеведущей Юлией Барановской.
- Затем у него родилась дочь в браке с журналисткой Алисой Казьминой.
- После у экс-футболиста появились еще два ребенка от разных женщин.
- Ранее футболист перечислял алименты троим наследникам в размере 1/6 от своих заработков. Однако недавно суд вынес решение о снижении выплат до 1/8.