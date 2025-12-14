Певица Зарубина раскритиковала Аршавина из-за ситуации с алиментами

Советская и российская певица Ольга Зарубина раскритиковала зампредседателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрея Аршавина из-за ситуации с алиментами.

Сообщается, что экс-игрок сборной России добился снижения алиментов на восьмилетнюю дочь Есению от Алисы Казьминой, а его экс-супруга рассказала в соцсетях, что одновременно с началом судебных разбирательств бывший футболист снова перестал общаться с ребенком.

«Я думаю, что программа, где мужчины живут на алименты, которые они платят детям, будет полезна. А Аршавину нужно в ней поучаствовать. Может быть, тогда что-то до человека дойдет.

Только у нас возможно такое безобразие. Снижать алименты, не платить их, скрываться. Странное отношение к своим детям, к потомству. Мы как-то уже забыли, что такое родительский инстинкт. Нам поучиться у животных давно пора.

Должен быть жесткий закон. Слабая половина общества должна быть защищенной. Тогда у мужиков появится сразу ответственность. А так ее не будет. Потому что они понимают, что они безнаказанные», – заявила Зарубина.