  • Главная
  • Новости
  Певица Зарубина раскритиковала Аршавина из-за ситуации с алиментами

Сегодня, 17:36
15

Советская и российская певица Ольга Зарубина раскритиковала зампредседателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрея Аршавина из-за ситуации с алиментами.

Сообщается, что экс-игрок сборной России добился снижения алиментов на восьмилетнюю дочь Есению от Алисы Казьминой, а его экс-супруга рассказала в соцсетях, что одновременно с началом судебных разбирательств бывший футболист снова перестал общаться с ребенком.

«Я думаю, что программа, где мужчины живут на алименты, которые они платят детям, будет полезна. А Аршавину нужно в ней поучаствовать. Может быть, тогда что-то до человека дойдет.

Только у нас возможно такое безобразие. Снижать алименты, не платить их, скрываться. Странное отношение к своим детям, к потомству. Мы как-то уже забыли, что такое родительский инстинкт. Нам поучиться у животных давно пора.

Должен быть жесткий закон. Слабая половина общества должна быть защищенной. Тогда у мужиков появится сразу ответственность. А так ее не будет. Потому что они понимают, что они безнаказанные», – заявила Зарубина.

  • У Андрея Аршавина шестеро детей. Первые трое появились на свет в отношениях с телеведущей Юлией Барановской.
  • Затем у него родилась дочь в браке с журналисткой Алисой Казьминой.
  • После у экс-футболиста появились еще два ребенка от разных женщин.
  • Ранее футболист перечислял алименты троим наследникам в размере 1/6 от своих заработков. Однако недавно суд вынес решение о снижении выплат до 1/8.

Источник: «Абзац»
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей
рылы
1765723709
какого хера он должен платить 70%? певица, лезь в бачок, и там рассказывай, как дети футболистов живут в нищете. жене сафонова особенно расскажи. 60 лямов как с куста срубила на ровном месте, в нужное время раздвинув ноги.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1765723812
по 5 лямов мало для ребёнка ???? дурные законы
Ответить
рылы
1765724030
меня сильно удивляет, что депутаты единой россии до сих пор не приняли закон о потолке алиментов. скажем, 300 тыщ в месяц максимум. куда ребёнку больше? это и на элитную гимназию в москве хватит, и на одежду и на еду, если не лобстерами питаться. понятно же всем, что большую часть алиментов бывшая шаболда сливает на себя и на содержание своих новых мужиков. с чего вдруг ты должен оплачивать это из своего кармана, когда речь про миллионы в месяц? единоросам такой закон выгоден, в первую очередь, для себя, а то мало ли что - тоже придётся платить миллионы. нужно его принять. а то бабы в край ******
Ответить
MaxRnD
1765724106
Алиментов Аршавина, которые он платит/ил со своих доходов ребёнку хватит не то, что на одного ребёнка, а на содержание целого детского дома детей вместе с зарплатой воспитателей и всеми платами за ЖКХ. Непонятна причина столь яростных завываний со стороны абсолютно посторонней бабки
Ответить
Spartak_forv@
1765724267
Мужчина не должен жить на алименты.И женщина не должна жить на алименты.Алименты должны покрывать половину расходов на ребенка.А пока на них живут женщины,мужчины их будут занижать любыми законными способами
Ответить
Alemann
1765724635
Шла бы речь о Барановской, с чем-то можно было бы согласиться, а Казьмина ... что сама хотела, то и имеет.
Ответить
bes 2
1765725782
Самое главное тут --"добился снижения алиментов на восьмилетнюю дочь Есению от Алисы Казьминой, ...снова перестал общаться с ребенком." Некрасиво это от Шершавина.
Ответить
Цугундeр
1765726116
Бабка Зарубина куда-то полезла.. Чё деется?)
Ответить
TOMSON
1765727166
Все жду, когда хоть одну получающую миллионы от бывшего заставят по чекам отчитаться…
Ответить
