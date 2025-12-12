Введите ваш ник на сайте
У «Реала» колоссальные кадровые проблемы перед судьбоносным для Алонсо матчем

Сегодня, 22:02

«Реал» столкнулся с гигантскими кадровыми трудностями перед матчем 16-го тура Примеры против «Алавеса» (14 декабря).

По разным причинам у мадридцев могут не сыграть до 12 футболистов.

У «Реала» точно не сыграют:

Под вопросом участие следующих игроков:

В Испании сообщают, что в случае потери очков «Реал» уволит главного тренера Хаби Алонсо.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Алавес Алонсо Хаби
