У «Реала» колоссальные кадровые проблемы перед судьбоносным для Алонсо матчем

«Реал» столкнулся с гигантскими кадровыми трудностями перед матчем 16-го тура Примеры против «Алавеса» (14 декабря).
По разным причинам у мадридцев могут не сыграть до 12 футболистов.
У «Реала» точно не сыграют:
- Давид Алаба (травма);
- Эдер Милитао (травма);
- Дани Карвахаль (травма и дисквалификация);
- Альваро Каррерас (дисквалификация);
- Эндрик (дисквалификация);
- Фран Гарсия (дисквалификация);
- Ферлан Менди (травма);
- Эдуардо Камавинга (травма);
- Трент (травма).
Под вопросом участие следующих игроков:
В Испании сообщают, что в случае потери очков «Реал» уволит главного тренера Хаби Алонсо.
Источник: Marca