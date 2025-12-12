Сафонов намекнул, что сыграет в 3-м матче «ПСЖ» подряд

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о насыщенном расписании команды.

Сафонов накануне провел 2-й матч за «ПСЖ» в этом сезоне.

Оба – на ноль.

Основной вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье травмирован.

«Если честно, уже забылись ощущения от игр через два-три дня. Одно дело готовиться и быть на замене, а другое – готовиться и играть. Посмотрим, нужно ли привыкать к такому режиму.

Не вернулся с постом после игры с «Атлетиком» (0:0), так как голова занята восстановлением и мыслями о следующей.

На матчи Лиги 1 обычно ездим одним днем. Но на матчи ЛЧ мы прилетаем за день и улетаем на утро после. Так что у нас всего сутки дома и завтра опять в дорогу.

Причем после матча вернемся на полдня в Париж и полетим в Катар на Межконтинентальный кубок.

Но все это, естественно, уже после. Сейчас в мыслях только завтрашний день и «Метц», – написал Сафонов.