Сафонов намекнул, что сыграет в 3-м матче «ПСЖ» подряд

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о насыщенном расписании команды.
- Сафонов накануне провел 2-й матч за «ПСЖ» в этом сезоне.
- Оба – на ноль.
- Основной вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье травмирован.
«Если честно, уже забылись ощущения от игр через два-три дня. Одно дело готовиться и быть на замене, а другое – готовиться и играть. Посмотрим, нужно ли привыкать к такому режиму.
Не вернулся с постом после игры с «Атлетиком» (0:0), так как голова занята восстановлением и мыслями о следующей.
На матчи Лиги 1 обычно ездим одним днем. Но на матчи ЛЧ мы прилетаем за день и улетаем на утро после. Так что у нас всего сутки дома и завтра опять в дорогу.
Причем после матча вернемся на полдня в Париж и полетим в Катар на Межконтинентальный кубок.
Но все это, естественно, уже после. Сейчас в мыслях только завтрашний день и «Метц», – написал Сафонов.
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова