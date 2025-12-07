Введите ваш ник на сайте
  • «Я не женат на игроках»: Луис Энрике высказался о Сафонове после его дебюта в сезоне

«Я не женат на игроках»: Луис Энрике высказался о Сафонове после его дебюта в сезоне

Вчера, 17:46

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру Матвея Сафонова с «Ренном».

Российский вратарь дебютировал в этом сезоне, заменив травмированного Люку Шевалье. Он отстоял на ноль, отразив два удара в створ.

– Как оцените первый матч Сафонова в сезоне?

– Сегодня мы выдали идеальный матч. При этом Сафонову было тяжело, потому что у него не было игровой практики. Лишние эмоции порой могут сбивать с толку. Но если сфокусироваться на свой работе, все получится. Он справился.

– Какие у вас планы на Сафонова в этом сезоне? Есть ли у него шансы на конкуренцию с Шевалье?

– У всех игроков есть шансы, они зависят от их самоотдачи и результативности. Бывает так, что футболист начинает матч не с первых минут, и это нормально. Но у вратарей, конечно, такое опции нет. Сафонов сегодня получил свой шанс. У меня никогда не было с ним проблем, но поймите меня правильно, я не женат на игроках, я женат только на своей жене. И у меня на нее есть планы, за нее я отвечаю. К игрокам другой подход. Сафонов будет играть – больше или меньше.

– Сыграет ли он в Кубке?

– Я этого не знаю, но мне очень понравилось, как он проявил себя сегодня. Его самоотверженность, профессионализм, отдача – все было великолепно.

Источник: Okko Спорт
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Энрике Луис
