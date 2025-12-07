«Чувствовал уверенность»: эмоции Сафонова после первой игры за «ПСЖ» в сезоне

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился ощущениями от дебюта за команду в этом сезоне.

Сафонов вышел в стартовом составе «ПСЖ» на матч 15-го тура Лиги 1 с «Ренном», заменив травмированного Люку Шевалье.

Он отстоял на ноль, отразив два удара в створ.

«Как уже говорил вчера, наконец-то дебютировал в этом сезоне за «ПСЖ». Очень рад, что получилось начать именно с крупной победы. Но самое главное даже не счет. Главное то, что я снова получил огромное удовольствие от игры. Думаю, именно этого мне не хватало в прошлом сезоне: просто наслаждаться игрой.

Оглядываясь на вчерашний вечер, понимаю, что у меня не было ни капли сомнений – ни в своих действиях, ни в действиях партнеров. Чувствовал уверенность и понимал, что от меня требуется и что я должен делать.

А накануне в какой-то момент мне пришла мысль о том, что очень странно переживать из-за игры, если ты готовился и ждал ее последние полгода.

Хочу еще раз поблагодарить всех за слова поддержки. Сейчас я максимально заряжен положительными эмоциями, и теперь я хочу снова и снова возвращаться на поле и буду продолжать делать для этого все возможное», – написал Сафонов.