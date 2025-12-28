Морган – после дубля Роналду: «Нет сомнений насчет величайшего бомбардира в истории»

Британский журналист Пирс Морган, известный по интервью с Криштиану Роналду, высказался о новом дубле игрока.
- Португалец накануне забил 2 гола в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Охдуда» (3:0).
- Теперь у Криштиану 956 голов.
- Контракт Роналду действует до 2027 года.
«Криштиану никогда не перестанет забивать. В любой точке мира, за любую команду.
Можно спорить, кто величайший игрок в истории, но нет сомнений, кто величайший и неутомимый бомбардир в истории футбола. Это Роналду», – написал Морган.
Источник: аккаунт Пирса Моргана в Х