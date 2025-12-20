Французский рэпер прокомментировал создание трека про Сафонова

Рэпер из Франции IceKeeper высказался о создании трека про вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Сафонов отразил 4 из 5 ударов в серии пенальти против «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка.

Это был 4-й матч Матвея в основе подряд.

Сафонов взял 6-й трофей в «ПСЖ».

– Только вчера Сафонов отразил четыре пенальти – и вы уже выпускаете песню! Как вы пришли к идее написать трек о российском голкипере?

– Мой друг, это был чистый адреналин! Я сидел перед телевизором, и когда Сафонов зарешал, поймал свой шанс – я понял, что больше мне стесняться нельзя, нужно творить. Демок у меня было много, с музыкой проблем не возникло, а слова сложились сами на эмоциях.

В Париже футбол – это жизнь, а Сафонов добавил в него русского шарма. И теперь о нем говорит весь мир!

– Знаете ли вы, что ваша песня особенно полюбилась россиянам?

– Я вижу комментарии на русском, перевожу их и понимаю реакцию. Как я понял, вчерашняя победа – важное событие для России, которая сейчас несправедливо отстранена от спорта. Я отправил трек на площадки, но не знаю, когда он там прогрузится, поэтому пока решил залить в соцсети как есть.

На самом деле такое внимание немного неожиданно, но в то же время приятно, что мое творчество оценили. Потому что я долгое время писал и играл только для близких, стеснялся, не понимал, кому это нужно.

– Дальше ждем альбом про Сафонова?

– Я все же болельщик «ПСЖ», и, может, лучше написать про каждого игрока? Но, наверное, для этого нужно, чтобы моя команда снова выиграла все титулы. Я верю в ребят и уже начинаю накидывать рифмы (смеется).

– Многих теперь волнует вопрос, станет ли Матвей первым номером «ПСЖ».

– Уверен, матч против «Фламенго» добавил Луису Энрике сложности в выборе. Я очень рад, что у нас такие вратари и конкуренция, но, наверное, Матвей заслуживал шанса и раньше. Сейчас, мне кажется, он первый номер, но что будет дальше – покажет футбол.