Шалимов раскритиковал Энрике из-за слов про Сафонова

Игорю Шалимову не понравилось заявление главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике о травме вратаря Матвея Сафонова.

У россиянина выявлен перелом левой кисти.

Он получил повреждение в выигранном финале Межконтинентального кубка, где отбил 4 из 5 пенальти в послематчевой серии.

Сроки восстановления Сафонова – 3-4 недели.

«Думаю, что Сафонов стоял через боль два последних пенальти.

Энрике мог поддержать Сафонова, может, перевод такой, но странно, что Энрике говорит про какую‑то карму и то, что Матвею нужно отдохнуть.

Сафонов набрал форму. Отбить четыре пенальти из пяти – очень серьезная история», – сказал Шалимов.