Шалимов раскритиковал Энрике из-за слов про Сафонова

Игорю Шалимову не понравилось заявление главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике о травме вратаря Матвея Сафонова.
- У россиянина выявлен перелом левой кисти.
- Он получил повреждение в выигранном финале Межконтинентального кубка, где отбил 4 из 5 пенальти в послематчевой серии.
- Сроки восстановления Сафонова – 3-4 недели.
«Думаю, что Сафонов стоял через боль два последних пенальти.
Энрике мог поддержать Сафонова, может, перевод такой, но странно, что Энрике говорит про какую‑то карму и то, что Матвею нужно отдохнуть.
Сафонов набрал форму. Отбить четыре пенальти из пяти – очень серьезная история», – сказал Шалимов.
Источник: «Матч ТВ»