Шалимов раскритиковал Энрике из-за слов про Сафонова

Вчера, 22:44
1

Игорю Шалимову не понравилось заявление главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике о травме вратаря Матвея Сафонова.

  • У россиянина выявлен перелом левой кисти.
  • Он получил повреждение в выигранном финале Межконтинентального кубка, где отбил 4 из 5 пенальти в послематчевой серии.
  • Сроки восстановления Сафонова – 3-4 недели.

«Думаю, что Сафонов стоял через боль два последних пенальти.

Энрике мог поддержать Сафонова, может, перевод такой, но странно, что Энрике говорит про какую‑то карму и то, что Матвею нужно отдохнуть.

Сафонов набрал форму. Отбить четыре пенальти из пяти – очень серьезная история», – сказал Шалимов.

Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей Шалимов Игорь Энрике Луис
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Александр 5
1766179189
Просто если он сейчас поставит француза в ворота ,а Матвея посадить на скамейку болельщики его не поймут.вот и придумали.играть буде 40 миллионов а не 20 к можалению
Ответить
