Во Франции призвали дать Сафонову еще один шанс в «ПСЖ»

Сегодня, 15:43

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер высказался о положении Матвея Сафонова в «ПСЖ».

  • Российский вратарь восстановился после перелома левой кисти.
  • Он травмировался в выигранном финале Межконтинентального кубка, где отбил 4 из 5 пенальти в послематчевой серии.
  • Сафонов пропустил больше месяца – он не играет с 17 декабря.

«Сафонова никогда не считали бесспорным первым номером в «ПСЖ». Скорее, он хороший второй номер клуба.

Несомненно, до травмы Сафонов играл очень хорошо, а с тех пор Шевалье не внушает доверия и даже вызывает серьeзные опасения.

Поэтому Сафонову следует дать ещe один шанс, хотя мы никогда не должны забывать, что именно Энрике хотел видеть Шевалье в составе, поэтому его понижение до второго номера было бы предательством от испанца», – заявил Леклер.

Еще по теме:
Сафонов подтвердил возвращение к тренировкам с «ПСЖ» перед матчем Лиги чемпионов 3
Экс-форвард сборной Франции назвал подписание конкурента Сафонова ошибкой «ПСЖ» 1
Сафонов вернулся к тренировкам с «ПСЖ» 1
Источник: Metaratings
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
