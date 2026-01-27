Во Франции призвали дать Сафонову еще один шанс в «ПСЖ»

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер высказался о положении Матвея Сафонова в «ПСЖ».
- Российский вратарь восстановился после перелома левой кисти.
- Он травмировался в выигранном финале Межконтинентального кубка, где отбил 4 из 5 пенальти в послематчевой серии.
- Сафонов пропустил больше месяца – он не играет с 17 декабря.
«Сафонова никогда не считали бесспорным первым номером в «ПСЖ». Скорее, он хороший второй номер клуба.
Несомненно, до травмы Сафонов играл очень хорошо, а с тех пор Шевалье не внушает доверия и даже вызывает серьeзные опасения.
Поэтому Сафонову следует дать ещe один шанс, хотя мы никогда не должны забывать, что именно Энрике хотел видеть Шевалье в составе, поэтому его понижение до второго номера было бы предательством от испанца», – заявил Леклер.
Источник: Metaratings