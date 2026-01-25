Головина назвали лучшим игроком «Монако»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об игре полузащитника «Монако» Александра Головина в нынешнем сезоне.
– Как Головин чувствует себя в «Монако»?
– Возможности для роста есть, в любой команде. У «Монако» сейчас не лучший сезон из последних. Но может все наладиться, Головин сейчас лучший игрок. Даже в игре с «Реалом» он выделялся.
- Карпин встретился и пообщался с Головиным перед игрой «Монако» с «Реалом» в Лиге чемпионов, которая состоялась 20 января. Монегаски потерпели поражение на выезде со счетом 1:6.
- 29-летний Головин в этом сезоне провел за клуб 20 матчей, забил 2 гола, сделал 1 ассист. Во встрече с «Реалом» он сыграл 84 минуты.
Источник: «Спорт-Экспресс»