Головина назвали лучшим игроком «Монако»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об игре полузащитника «Монако» Александра Головина в нынешнем сезоне.

– Как Головин чувствует себя в «Монако»?

– Возможности для роста есть, в любой команде. У «Монако» сейчас не лучший сезон из последних. Но может все наладиться, Головин сейчас лучший игрок. Даже в игре с «Реалом» он выделялся.