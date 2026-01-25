Экс-форвард сборной Франции назвал подписание конкурента Сафонова ошибкой «ПСЖ»

Экс-нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри считает, что «ПСЖ» ошибся с трансферами защитника Ильи Забарного и вратаря Люки Шевалье.
Последний конкурирует за место в воротах с россиянином Матвеем Сафоновым.
«Они взяли двух игроков, чтобы встроить их в пазл «ПСЖ». Ничего не сходится, ничего не работает!
Нет ничего необратимого. Но пока [советник «ПСЖ»] Луиш Кампуш и [главный тренер] Луис Энрике разочарованы в Илье Забарном и Люка Шевалье. Они не ожидали, что те будут на таком уровне на данном этапе сезона. Думаю, они тоже надеялись, что дела пойдут чуть лучше. Сейчас я думаю, что Луиш Кампуш ошибся», – сказал Дюгарри.
- «ПСЖ» купил 24-летнего Шевалье у «Лилля» за 40 миллионов евро.
- Парижане приобрели 23-летнего Забарного у «Борнмута» за 63 миллиона евро.
Источник: Planete PSG