Экс-форвард сборной Франции назвал подписание конкурента Сафонова ошибкой «ПСЖ»

Экс-нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри считает, что «ПСЖ» ошибся с трансферами защитника Ильи Забарного и вратаря Люки Шевалье.

Последний конкурирует за место в воротах с россиянином Матвеем Сафоновым.

«Они взяли двух игроков, чтобы встроить их в пазл «ПСЖ». Ничего не сходится, ничего не работает!

Нет ничего необратимого. Но пока [советник «ПСЖ»] Луиш Кампуш и [главный тренер] Луис Энрике разочарованы в Илье Забарном и Люка Шевалье. Они не ожидали, что те будут на таком уровне на данном этапе сезона. Думаю, они тоже надеялись, что дела пойдут чуть лучше. Сейчас я думаю, что Луиш Кампуш ошибся», – сказал Дюгарри.