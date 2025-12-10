Кержаков раскрыл европейский топ-клуб, который хотел его подписать

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков рассказал, что мог оказаться в «ПСЖ».

«В начале 2008 года в «Севилью» пришел новый тренер, я стал получать мало игровой практики. Тогда действительно был интерес со стороны «ПСЖ». Агент обговаривал условие, мне присылали договор.

Но потом пришло «Динамо» с более хорошим предложением. Принял его», – сказал Кержаков.