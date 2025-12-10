Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кержаков раскрыл европейский топ-клуб, который хотел его подписать

Кержаков раскрыл европейский топ-клуб, который хотел его подписать

Вчера, 22:55

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков рассказал, что мог оказаться в «ПСЖ».

«В начале 2008 года в «Севилью» пришел новый тренер, я стал получать мало игровой практики. Тогда действительно был интерес со стороны «ПСЖ». Агент обговаривал условие, мне присылали договор.

Но потом пришло «Динамо» с более хорошим предложением. Принял его», – сказал Кержаков.

  • Москвичи в феврале 2008 года заплатили за Кержакова 8 миллионов евро.
  • В январе 2010 года игрока купил «Зенит» за 6,5 миллиона.
  • Сейчас Кержаков работает тренером.

Еще по теме:
Кержаков одним словом отреагировал на информацию о назначении в «Урал» 1
Кержаков остался претендентом на пост главного тренера «Урала»
Стало известно, почему Кержаков не возглавит «Урал» 1
Источник: телеграм-канал Okko
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Кержаков Александр
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сафонов и украинец Забарный впервые вместе на поле в составе «ПСЖ»
00:06
Игрок «Динамо»: «Решил покинуть клуб из-за штаба Гусева»
Вчера, 23:48
Шалимов назвал команду РПЛ, которая играет «из последних сил»
Вчера, 23:15
1
Сулейман Керимов возвращается в российский футбол спустя 9 лет
Вчера, 23:03
3
Видео76-летний Ловчев растерялся после комплимента и поцелуя от молодой девушки
Вчера, 22:33
1
Новая информация по Ивичу в «Спартаке»
Вчера, 22:12
3
Сафонов попал в старт на матч ЛЧ впервые за год
Вчера, 21:58
3
В РПЛ выявили команду без слабых мест
Вчера, 21:41
Основной защитник «Зенита» договорился о трансфере в другой клуб
Вчера, 21:17
7
В «Локо» высказались о готовящемся трансфере Баринова в ЦСКА
Вчера, 20:59
1
Все новости
Все новости
Кержаков раскрыл европейский топ-клуб, который хотел его подписать
Вчера, 22:55
Забарный не отказывался играть с Сафоновым
Вчера, 12:59
34
Мостовой назвал клуб, в который стоит перейти Сафонову: «Там помнят российских игроков»
8 декабря
1
Во Франции раскрыли отношения между Сафоновым и Забарным в «ПСЖ»
8 декабря
18
Стали известны планы «ПСЖ» на Сафонова после его первой игры в сезоне
8 декабря
3
«Чувствовал уверенность»: эмоции Сафонова после первой игры за «ПСЖ» в сезоне
7 декабря
2
«Я не женат на игроках»: Луис Энрике высказался о Сафонове после его дебюта в сезоне
7 декабря
Издание L’Équipe оценило игру Сафонова в матче с «Ренном»
7 декабря
Сафонов высказался по итогам 1-го своего матча в сезоне
7 декабря
1
Болельщики «ПСЖ» в восторге от Сафонова и хотят видеть его 1-м номером
7 декабря
6
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым в воротах и дублем Хвичи разобрал «Ренн» (5:0)
7 декабря
7
Сафонов начал голевую атаку «ПСЖ» в 1-м своем матче сезона
6 декабря
Сафонов впервые в сезоне попал в основу «ПСЖ»
6 декабря
7
Тренер «Монако» – о важности Головина: «Он знает ДНК клуба»
5 декабря
Луис Энрике отказался говорить о Сафонове
5 декабря
3
Сафонов ответил, кто сильнее как тренер – Энрике или Мусаев
5 декабря
21
Сафонов уничижительно высказался об уровне Сперцяна
4 декабря
8
Сафонов: «Мне не стремно сказать, что я второй вратарь «ПСЖ»
4 декабря
3
«Кого мы купили?» Сафонов рассказал, как от него шарахались в «ПСЖ» в первое время
4 декабря
5
Сафонов прокомментировал возможный дебют в сезоне за «ПСЖ»
4 декабря
2
Головин рассказал об игре с Погба в «Монако»
3 декабря
Сафонов может провести за «ПСЖ» первый матч в сезоне
3 декабря
Агент Головина высказался о получении французского гражданства для футболиста
3 декабря
5
Фанаты «Ниццы» избили футболистов клуба: пинали ногами и плевали в них
1 декабря
12
Сафонов может сыграть за «ПСЖ» впервые в сезоне из-за травмы Шевалье
1 декабря
3
Определились все участники Межконтинентального кубка, Сафонов может выиграть 6-й трофей за год с «ПСЖ»
30 ноября
2
Лига 1. Голевой пас Головина помог «Монако» переиграть «ПСЖ» (1:0)
29 ноября
2
Головин сделал ассист в матче с «ПСЖ»
29 ноября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 