Кержаков раскрыл европейский топ-клуб, который хотел его подписать

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков рассказал, что мог оказаться в «ПСЖ».
«В начале 2008 года в «Севилью» пришел новый тренер, я стал получать мало игровой практики. Тогда действительно был интерес со стороны «ПСЖ». Агент обговаривал условие, мне присылали договор.
Но потом пришло «Динамо» с более хорошим предложением. Принял его», – сказал Кержаков.
- Москвичи в феврале 2008 года заплатили за Кержакова 8 миллионов евро.
- В январе 2010 года игрока купил «Зенит» за 6,5 миллиона.
- Сейчас Кержаков работает тренером.
Источник: телеграм-канал Okko