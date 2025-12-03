Головин рассказал об игре с Погба в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался об игре вместе с Полем Погба.

32-летний француз подписал контракт с «Монако» этим летом.

22 ноября он дебютировал за клуб.

С 2023 года Погба был дисквалифицирован за нарушения антидопинговых правил.

«Можно сказать, что Поль с нами недавно, но назвать его обычным игроком нельзя. Он очень приятный в общении и приносит позитивный вайб. Как только он был готов вернуться, вся команда сразу почувствовала его энергию и стремление помогать. Он много общается, поддерживает всех, объясняет, когда нужно обороняться или прессинговать. С ним мы стали гораздо сильнее!

Ему нужно время, но я уверен, что он вернeтся на пик формы», – сказал Головин.