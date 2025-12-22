Результаты голосования «Спорт-Экспресса» за звание лучшего игрока 2025 года в России

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков победил в голосовании «Спорт-Экспресса» за звание лучшего футболиста 2025 года в России.
На награду могли претендовать все игроки, выступавшие в РПЛ в 2025 году, независимо от гражданства, а также футболисты сборной России из зарубежных чемпионатов.
В голосовании участвовали 16 тренеров РПЛ, 16 топ-менеджеров клубов лиги, 16 журналистов издания и болельщики.
Результаты голосования:
1. Алексей Батраков («Локомотив») – 243 очка;
2. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 153;
3. Джон Кордоба («Краснодар») – 145;
4. Матвей Кисляк (ЦСКА) – 136;
5. Максим Глушенков («Зенит») – 95;
6. Мирлинд Даку («Рубин») – 28;
7-8. Александр Головин («Монако») – 20;
7-8. Диего Коста («Краснодар») – 20;
9. Станислав Агкацев («Краснодар») – 19;
10. Матвей Сафонов («ПСЖ») – 12;
11. Артем Дзюба («Акрон») – 10.