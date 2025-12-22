Результаты голосования «Спорт-Экспресса» за звание лучшего игрока 2025 года в России

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков победил в голосовании «Спорт-Экспресса» за звание лучшего футболиста 2025 года в России.

На награду могли претендовать все игроки, выступавшие в РПЛ в 2025 году, независимо от гражданства, а также футболисты сборной России из зарубежных чемпионатов.

В голосовании участвовали 16 тренеров РПЛ, 16 топ-менеджеров клубов лиги, 16 журналистов издания и болельщики.

Результаты голосования:

1. Алексей Батраков («Локомотив») – 243 очка;

2. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 153;

3. Джон Кордоба («Краснодар») – 145;

4. Матвей Кисляк (ЦСКА) – 136;

5. Максим Глушенков («Зенит») – 95;

6. Мирлинд Даку («Рубин») – 28;

7-8. Александр Головин («Монако») – 20;

7-8. Диего Коста («Краснодар») – 20;

9. Станислав Агкацев («Краснодар») – 19;

10. Матвей Сафонов («ПСЖ») – 12;

11. Артем Дзюба («Акрон») – 10.