Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стало известно, почему Кержаков не возглавит «Урал»

Вчера, 21:30

Александр Кержаков не станет главным тренером «Урала».

«Интересно, почему все-таки Василий Березуцкий, а не Кержаков? Последний, насколько мне известно, просил, чтобы Григорий Викторович Иванов не присутствовал во время матчей на скамейке. Априори невыполнимое условие», – написал источник.

Еще по теме:
Стало известно, кто возглавит «Урал» – тренера порекомендовал клубу Мутко 7
Думбия назвал самого сильного российского футболиста, против которого играл 1
Кержаков оценил шансы «Зенита» пройти «Динамо» в Кубке после 1:3 1
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева
Россия. PARI Первая лига Урал Кержаков Александр
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Спартак» реконструирует «Лукойл Арену»
Вчера, 23:09
3
71-летний Тарханов близок к возвращению к тренерской работе
Вчера, 22:32
3
Финансовые подробности трансфера Воронова в ЦСКА: зарплата, подъемные и квартира маме
Вчера, 22:16
3
ФотоЗаявление «Динамо Мх» насчет отставки Биджиева
Вчера, 22:05
Клуб РПЛ останется без зарплаты на 2-3 месяца
Вчера, 21:40
8
Российский тренер привел команду к титулу в Таджикистане
Вчера, 21:12
1
Станкович близок к возвращению к работе
Вчера, 20:58
1
Глава «Спартака»: «Мы самый популярный клуб России и Восточной Европы»
Вчера, 20:47
26
«Акрон» установил для «Динамо» ценник на Тедеева
Вчера, 20:11
4
Раскрыта зарплата Соболева в «Зените»
Вчера, 19:41
15
Все новости
Все новости
Стало известно, почему Кержаков не возглавит «Урал»
Вчера, 21:30
Тихонов уволен из клуба Первой лиги
Вчера, 13:21
11
ФотоСтудент из Бенина назвал сына в честь «Факела»
8 декабря
5
Российский клуб подтвердил переговоры с Березуцким
8 декабря
2
Президент «Урала» Иванов объяснил уход Ромащенко из клуба
8 декабря
«Урал» объявил об отставке главного тренера
8 декабря
Ташуев близок к возвращению к работе спустя полгода
7 декабря
2
Ромащенко прокомментировал неожиданное увольнение из «Урала»
6 декабря
Фото«Черноморец» Евсеева подписал воспитанника «Спартака»
5 декабря
1
Ромащенко написал прощальное письмо после ухода из «Урала»
5 декабря
2
Стало известно, кто возглавит «Урал» – тренера порекомендовал клубу Мутко
5 декабря
7
«Урал» уволил Ромащенко – клуб идет вторым в Первой лиге
5 декабря
16
В «Урале» высказались о возможном назначении Березуцкого
4 декабря
1
Василий Березуцкий близок к назначению в российский клуб
4 декабря
7
Известен кандидат на пост главного тренера «Урала» вместо Ромащенко
3 декабря
Гоцук близок к уходу из «Серика» – он ведет переговоры с российским клубом
2 декабря
ФотоПарфенов возглавил клуб Первой лиги
1 декабря
5
Лидер Первой лиги оторвался на 7 очков перед зимним перерывом, «Торпедо» покинуло зону вылета
30 ноября
ВидеоРеакция Рабинера на яркий перформанс Евсеева в Первой лиге
29 ноября
Видео«Вопросы после этого есть?» Евсеев дал яркое интервью в Первой лиге
28 ноября
7
Бояринцев прокомментировал увольнение из «Ротора»
25 ноября
4
ВидеоОгненная пресс-конференция в Первой лиге: тренер громко кричал и матерился
25 ноября
2
Бояринцева уволили из клуба Первой лиги
24 ноября
2
«Факел» продлил контракты с тремя игроками
21 ноября
1
В Первой лиге определился победитель первого круга
16 ноября
ВидеоФанаты «Торпедо» назвали Кононова «убийцей»
15 ноября
3
Ари желает видеть в «Торпедо» связку Мбаппе – Винисиус – Ямаль
14 ноября
ВидеоЛапочкин – о судейской ошибке в Первой лиге: «Этот момент вызывает оторопь»
10 ноября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 