Стало известно, почему Кержаков не возглавит «Урал»

Александр Кержаков не станет главным тренером «Урала».

«Интересно, почему все-таки Василий Березуцкий, а не Кержаков? Последний, насколько мне известно, просил, чтобы Григорий Викторович Иванов не присутствовал во время матчей на скамейке. Априори невыполнимое условие», – написал источник.