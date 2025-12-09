Стало известно, почему Кержаков не возглавит «Урал»

Александр Кержаков не станет главным тренером «Урала».
«Интересно, почему все-таки Василий Березуцкий, а не Кержаков? Последний, насколько мне известно, просил, чтобы Григорий Викторович Иванов не присутствовал во время матчей на скамейке. Априори невыполнимое условие», – написал источник.
- Последним местом работы Кержакова был «Кайрат», который он покинул осенью 2024 года.
- Кержаков тренировал в РПЛ «Пари НН».
- На этой неделе «Урал» покинул Мирослав Ромащенко.
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева