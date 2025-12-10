Шалимов назвал команду РПЛ, которая играет «из последних сил»

Бывший игрок сборной России Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 18-го тура РПЛ «Краснодар» – ЦСКА (3:2).

В поле судил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

ЦСКА по ходу матча остался в меньшинстве после удаления Мойзеса.

Москвичи ушли на зимний перерыв на 4-м месте.

«В чем было преимущество «Краснодара» – ни одна из позиций не провисает, на всех есть сильный игрок, который знает, что делать. У «армейцев» есть вопрос по форварду, и даже гол Мусаева в прошлом туре не привел к тому, чтобы он получил место в старте. Плюс ЦСКА явно играет из последних сил, команда устала, у нее уже основная обойма. Как пример разности составов – у одних в атаке Кордоба, у других Попович.

«Краснодар» прощелкал момент с первым голом – шикарная подача Облякова, Агкацев выйти не мог, и удивительно, что Мойзес остался вообще один перед пустыми воротами.

«Быки» отыгрались благодаря мастерству Кордобы – обработал мяч на грудь, и от него защитник просто отлетел. Это еще раз говорит о том, что не надо лезть сзади него в борьбу, если нет шанса выиграть ее вчистую. Все сделано на высоком уровне – Кордоба выиграл борьбу в центре, потом протащил мяч и ему не мог помешать Вильягра, – и далее великолепное завершение.

За последний месяц ЦСКА три мяча пропустил после углового. Думаю, у Игоря Акинфеева есть большие вопросы – мяч был забит из вратарской абсолютно свободным игроком», – сказал Шалимов.