В «Локо» высказались о готовящемся трансфере Баринова в ЦСКА

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал информацию об уходе Дмитрия Баринова в ЦСКА.

– Каково было получать от Баринова капитанскую повязку?

– Волнительно, конечно… Но я надеюсь, что это был его не последний выход на поле с капитанской повязкой.

– В составе «Локомотива»?

– Понятное дело.

– Он что-то говорил команде после матча с «Сочи» касательно своего будущего, всех слухов вокруг этой темы?

– Слухи просто так не возникают. Но напрямую мы у Баринова ничего не спрашивали. Это его личное дело. Скажу только, что мы все Диму очень любим и ждем на сборы и следующую часть чемпионата.