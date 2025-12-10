В «Локо» высказались о готовящемся трансфере Баринова в ЦСКА

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал информацию об уходе Дмитрия Баринова в ЦСКА.
– Каково было получать от Баринова капитанскую повязку?
– Волнительно, конечно… Но я надеюсь, что это был его не последний выход на поле с капитанской повязкой.
– В составе «Локомотива»?
– Понятное дело.
– Он что-то говорил команде после матча с «Сочи» касательно своего будущего, всех слухов вокруг этой темы?
– Слухи просто так не возникают. Но напрямую мы у Баринова ничего не спрашивали. Это его личное дело. Скажу только, что мы все Диму очень любим и ждем на сборы и следующую часть чемпионата.
- 29-летний Баринов в этом сезоне провел за красно-зеленых 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.
- У Дмитрия летом истекает контракт, и уже зимой он может заключить предварительное соглашение с другим клубом.
- «Локомотив» занимает 3-е место в РПЛ, опережая ЦСКА на 1 очко.
Источник: «Известия»