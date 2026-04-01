Баринов честно ответил, рассчитывает ли он еще сыграть в международных турнирах

Полузащитник ЦСКА и сборной России Дмитрий Баринов высказался о том, есть ли у него шансы в будущем поучаствовать в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

Российские команды отстранены от международных соревнований более четырех лет – с февраля 2022 года.

– Хочется верить, что еще сыграю на международных соревнованиях. Но в глубине души понимаю, что, наверное, нет.

Ощущения, что допуск приближается, нет. Посмотрите, что в мире творится. Сейчас даже не хочу об этом разговаривать.

– Допускаешь, что завершишь карьеру в сборной, если так и будет продолжаться?

– Чего? Мне 29 лет, куда мне завершать карьеру? Сколько это будет продолжаться, столько и буду играть.

– Видел ситуацию в ОАЭ?

– Да, мы улетели на игру из Абу-Даби, и через день это началось. И «Спартак» также.

– Не страшно?

– Потом разговаривали, конечно. По графику мы должны были как раз остаться на один день, но пронесло.

– Есть чувство несправедливости, что нас отстранили, а США нет?

– Я даже об этом разговаривать не хочу. Разве что-то поменяется?

Были мысли посетить ЧМ, но думаю, что не поеду. Я очень много времени нахожусь вне дома – по мне сын скучает.