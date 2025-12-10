Угрожающее заявление Мойзеса по следам матча с «Краснодаром»

Латераль ЦСКА Мойзес опубликовал пост по следам матча 18-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:3).

В поле судил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

ЦСКА по ходу матча остался в меньшинстве после удаления Мойзеса.

Москвичи ушли на зимний перерыв на 4-м месте.

«Я всегда буду бороться за эту футболку, никто не смеет проявлять неуважение к нашей эмблеме. По этой причине меня переполняют эмоции.

Что касается красной карточки, я считаю, что она была очень несправедливой. Однако я знаю, что мне нужно улучшить свою игру, чтобы не доводить до этого и не навредить своей команде.

В остальном мы продолжим бороться за титул. Спасибо всем болельщикам за вашу безоговорочную поддержку. 2025 год стал для нас сезоном чести, и я предсказываю, что 2026 год будет еще лучше. Слава Богу», – написал Мойзес в соцсетях.