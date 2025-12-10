Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
Леонченко оценил свою работу в «Локо»: «Я принял клуб в критическом состоянии»

Сегодня, 19:58
1

Бывший генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко подвел итог своей работы в клубе.

«Пройдено много сложных процессов, начиная от принятия стратегии развития клуба до перестройки всего клубного хозяйства, бюджета, формирования современных управленческих моделей. По целому ряду направлений удалось достичь успеха. Сегодня клуб находится совершенно в ином состоянии, чем в тот момент, когда я его принимал.

В каком состоянии «Локомотив» был в 2020 году? Клуб регулярно играл в Лиге чемпионов. Однако первую часть сезона-2020/21 провел неудачно, финишировав восьмым с большим отрывом от лидеров. Нам удалось провести отличную весну в 2021 году: «Локомотив» занял третье место, выиграл Кубок России…

Прежде всего [проблема была] в спортивно-финансовой модели, которая привела клуб к критическому состоянию. Она была настроена под попадание в Лигу чемпионов. Выплаты от участия в ней доходили до 2,5 млрд руб. Это был основной источник дохода, помимо финансирования со стороны РЖД. При этом конкуренция в чемпионате заставляла ориентироваться прежде всего на готовых футболистов – российских или зарубежных. Это дорогие покупки, и получалось, что трансферный баланс оказывался стабильно сильно отрицательным. Игроки преимущественно были возрастные, с очень высокими зарплатами, какие не каждый клуб потянет. Реализовать такой актив сложно.

Размер базового финансирования от компании [РЖД] не менялся с 2016 года. В зависимости от возможностей РЖД могло быть выделено дополнительное финансирование. Но и этого не хватало, и в 2017-м появился кредит, который ежегодно рос. Деньги от Лиги чемпионов закрывали только часть финансовых потребностей клуба. Эту модель надо было срочно менять.

Требовалась полная перестройка клубного хозяйства, омоложение команды, снижение зарплат, смещение акцента в трансферной политике на приобретение и подготовку перспективных футболистов, которых при необходимости можно реализовать как актив. То есть такая смешанная модель, когда клуб, не становясь чистым донором и не снижая спортивных целей, тем не менее может зарабатывать на продаже своих игроков. Это, собственно говоря, последние два сезона и происходит. В 2022 году была решена задача погашения кредита, за что огромное спасибо РЖД. В 2024 и 2025 годах у клуба положительный трансферный баланс.

Последние три года «Локомотив» прошел без дополнительного финансирования со стороны РЖД, без кредитов и займов. Сегодня приобретение новых футболистов и усиление состава происходит за счет дохода от продажи игроков», – сказал Леонченко.

Источник: «Коммерсант»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1765388921
Весна покажет, "какой-такой Сухов"этот Боря.Если столь же успешен, как папаша с "Сочи", то в буксы насыпали песочку...
Ответить
