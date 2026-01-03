Агент Баринова ответил на вопрос о подготовке трансфера из «Локо» в ЦСКА

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, высказался о подготовке трансфера в ЦСКА.

В этом сезоне 29-летний Баринов провел за «Локомотив» 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.

Срок нынешнего контракта игрока с красно-зелеными истекает 30 июня 2026 года.

«Локо» и ЦСКА ведут переговоры о зимней продаже игрока.

– Как скоро Баринов подпишет предварительный контракт с ЦСКА?

– Вам нужно набраться терпения. У нас с «Локомотивом» есть договорeнность, что мы ничего не комментируем, пока решение по Баринову не будет принято.

Думаю, через пару дней что-то станет ясно, и можно будет сказать что-то конкретное – но не сейчас.