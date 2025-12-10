Слишкович – о Новом годе: «Чему радоваться – что смерть стала ближе?»

Бывший тренер «Спартака», «Оренбурга» Владимир Слишкович выразил отношение к Новому году.

«Чувствую, что в России Новый год – более важный праздник, нежели в Боснии. Но я на самом деле не фанат этого. Для меня это такой же день, как и все остальные. Радуется человек, но чему? Что прошeл ещe один год, что стал на год старше, что смерть стала ближе?

Кстати, я очень люблю оливье. Холодец? Думаю, что знаю, что это такое. Если это то, о чeм я думаю, то мне не очень нравится», – сказал Слишкович.