В махачкалинском «Динамо» отреагировали на отказ Слишковича

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев подтвердил, что Владимир Слишкович не возглавит команду.

Сообщалось, что боснийский тренер отклонил предложение, поскольку махачкалинцы рискуют вылететь из РПЛ.

«Владимир Слишкович не будет тренером в Махачкале по той простой причине, что у него какая-то другая своя дорога.

С ним был разговор. Он пойдет другой дорогой, его не будет в Махачкале», – сказал Гаджиев.