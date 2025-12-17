В «Динамо Мх» приняли окончательное решение по Слишковичу

В «Динамо Мх» приняли решение не назначать Владимира Слишковича на пост главного тренера команды.

Сообщается, что продвижением боснийца в махачкалинский клуб занимался футбольный менеджер Денис Маслов, известный по работе в «Торпедо» и «Крыльях Советов».

«Динамо Мх» занимает 13-е место в РПЛ с 15 очками после 18 туров.