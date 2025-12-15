Слишкович дал ответ махачкалинскому «Динамо»

Владимир Слишкович отказался стать главным тренером «Динамо Мх».
Махачкалинцы ранее вышли к тренеру с конкретным предложением. Боснийца заинтересовал проект, однако после неудачного опыта с «Оренбургом» он не готов снова рисковать и тренировать клуб, который может вылететь.
«Динамо Мх» занимает 13-е место в РПЛ с 15 очками после 18 туров.
- 9 декабря попечительский совет клуба принял отставку Хасанби Биджиева с поста главного тренера команды.
- 42-летний Слишкович в октябре ушел с поста главного тренера «Оренбурга».
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»