Слишкович дал ответ махачкалинскому «Динамо»

Владимир Слишкович отказался стать главным тренером «Динамо Мх».

Махачкалинцы ранее вышли к тренеру с конкретным предложением. Боснийца заинтересовал проект, однако после неудачного опыта с «Оренбургом» он не готов снова рисковать и тренировать клуб, который может вылететь.

«Динамо Мх» занимает 13-е место в РПЛ с 15 очками после 18 туров.