Подробности «дела о расизме» в матче «Краснодар» – ЦСКА, которое рассмотрит КДК

КДК РФС будет рассматривать обстоятельства «дела о расизме» в матче 18-го тура РПЛ «Краснодар» – ЦСКА (3:2) по материалам рапорта делегата матча.

Рапорт содержит следующие замечания по инцидентам в матче:

– словесный конфликт в конфронтационной манере между Джоном Кордобой и Мойзесом – конфликт произошел в перерыве матча и был урегулирован;

– заявление Лукаса Оласы в перерыве матча о том, что один из игроков «Краснодара» в первом тайме подвергся расистским высказываниям со стороны игрока ЦСКА фразой «гребаный негр»;

– Кордоба заявил после матча о том, что в перерыве матча у него произошел конфликт с игроком ЦСКА Родриго Вильягрой.