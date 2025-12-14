Подробности «дела о расизме» в матче «Краснодар» – ЦСКА, которое рассмотрит КДК

КДК РФС будет рассматривать обстоятельства «дела о расизме» в матче 18-го тура РПЛ «Краснодар» – ЦСКА (3:2) по материалам рапорта делегата матча.
Рапорт содержит следующие замечания по инцидентам в матче:
– словесный конфликт в конфронтационной манере между Джоном Кордобой и Мойзесом – конфликт произошел в перерыве матча и был урегулирован;
– заявление Лукаса Оласы в перерыве матча о том, что один из игроков «Краснодара» в первом тайме подвергся расистским высказываниям со стороны игрока ЦСКА фразой «гребаный негр»;
– Кордоба заявил после матча о том, что в перерыве матча у него произошел конфликт с игроком ЦСКА Родриго Вильягрой.
- Делегатом игры был Радик Ахмадуллин из Казани.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 40 очками после 18 туров. ЦСКА идет 4-м с 36 баллами.
Источник: «РБ Спорт»