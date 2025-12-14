Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой – о трансферах из РПЛ в Европу: «Там можно на лавочку сесть, лучше здесь получать деньги и удовольствие»

Мостовой – о трансферах из РПЛ в Европу: «Там можно на лавочку сесть, лучше здесь получать деньги и удовольствие»

Сегодня, 18:05

Бывший полузащитние «Сельты» Александр Мостовой высказался о возможном переходе капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

– Многие считают, что сейчас у Сперцяна главный шанс уехать в Европу, разделяете такое мнение?

– У нас же уже были примеры, уехало в Европу несколько человек, а потом через небольшое время назад вернулись. Там всe немного по-другому. Да, футбол и его правила везде одинаковые, но там к этому иначе относятся.

Вот, например, Кордоба любой команде в любой лиге подойдeт, но он не едет в Европу, потому что понимает, что в какой-то момент может там на лавочку сесть. А лучше здесь получать деньги и удовольствие, плюс конкуренция меньше. Многие выбирают такой путь.

– То есть, считаете, что Эдуарду не стоит рисковать?

– Это его решение, если он хочет рискнуть, пускай едет. Но я третий год эти разговоры слышу, но пока что-то Сперцян никуда не уезжает.

  • 25-летний Сперцян в этом сезоне провел 25 матчей за «Краснодар», заабил 9 голов, сделал 13 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон Сперцян Эдуард Мостовой Александр
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
