Мостовой – о трансферах из РПЛ в Европу: «Там можно на лавочку сесть, лучше здесь получать деньги и удовольствие»

Бывший полузащитние «Сельты» Александр Мостовой высказался о возможном переходе капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.
– Многие считают, что сейчас у Сперцяна главный шанс уехать в Европу, разделяете такое мнение?
– У нас же уже были примеры, уехало в Европу несколько человек, а потом через небольшое время назад вернулись. Там всe немного по-другому. Да, футбол и его правила везде одинаковые, но там к этому иначе относятся.
Вот, например, Кордоба любой команде в любой лиге подойдeт, но он не едет в Европу, потому что понимает, что в какой-то момент может там на лавочку сесть. А лучше здесь получать деньги и удовольствие, плюс конкуренция меньше. Многие выбирают такой путь.
– То есть, считаете, что Эдуарду не стоит рисковать?
– Это его решение, если он хочет рискнуть, пускай едет. Но я третий год эти разговоры слышу, но пока что-то Сперцян никуда не уезжает.
- 25-летний Сперцян в этом сезоне провел 25 матчей за «Краснодар», заабил 9 голов, сделал 13 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.