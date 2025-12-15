Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Решение «Спартака» по Зобнину, шорт-лист «Локо» на замену Баринову, вердикт РФС по голам «Динамо» и другие новости

Решение «Спартака» по Зобнину, шорт-лист «Локо» на замену Баринову, вердикт РФС по голам «Динамо» и другие новости

15 декабря, 01:40

Клубу РПЛ грозит блокировка счетов и арест имущества

Слуцкий назвал российского игрока, который в 10 раз талантливее Батракова

«Спартак» определился с будущим Зобнина

Информация об участниках Зимнего кубка РПЛ

В «Локо» составили шорт-лист игроков на замену Баринову

Вердикт РФС по двум отмененным голам «Динамо» в ворота «Спартака»

Раскрыта зарплата Гончаренко на новом месте работы

Названо условие для перехода Сауся в «Спартак»

Влиятельные лица «ПСЖ» предлагали тренеру ставить Сафонова вместо Шевалье

Лишился работы тренер, с которым «Динамо» вылетало из РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Требования Талалаева, смена тренера в «Рубине», игрок года по версии ФИФА и другие новости
01:35
Кубок Испании. «Барселона» вышла в 1/8 финала, одолев команду из 3-го дивизиона
01:21
Рахимов близок к увольнению из «Рубина»: известно имя нового тренера
01:11
1
Вера выбрал игровой номер в «Локомотиве»
00:27
ФотоСамые подорожавшие футболисты РПЛ
00:12
Мостовой сказал, какой тренер нужен «Спартаку»
Вчера, 23:54
4
Пономарев разнес Чалова: «Даже в ФНЛ бы не прижился»
Вчера, 23:23
Жена Рафиньи иронично отреагировала на непопадание мужа в сборную года от ФИФА
Вчера, 23:11
1
Президент «Урала» объяснил срочную смену тренера
Вчера, 22:40
2
Стало известно, как Карпин и Головин проголосовали на премии The Best от ФИФА
Вчера, 22:31
Все новости
Все новости
Кубок Испании. «Реал Сосьедад» победил «Эльденсе», дважды забив после замены Захаряна
01:00
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
00:55
Семин ответил, оправдал ли его ожидания Соболев в «Зените»
00:41
Мостовой сказал, какой тренер нужен «Спартаку»
Вчера, 23:54
4
ВидеоХоланд поздравил детей в костюме Санта-Клауса
Вчера, 23:39
Пономарев разнес Чалова: «Даже в ФНЛ бы не прижился»
Вчера, 23:23
Жена Рафиньи иронично отреагировала на непопадание мужа в сборную года от ФИФА
Вчера, 23:11
1
Щенников рассказал о своем бизнесе: «Пришел к этому к 28 годам»
Вчера, 22:54
Президент «Урала» объяснил срочную смену тренера
Вчера, 22:40
2
Стало известно, как Карпин и Головин проголосовали на премии The Best от ФИФА
Вчера, 22:31
ЦСКА и «Краснодар» нашли усиление атаки в 14-й команде РПЛ
Вчера, 22:22
3
Агент Миранчука прояснил будущее Алексея в «Атланте»
Вчера, 22:10
Талалаев не рассчитывает на трех игроков «Балтики»
Вчера, 21:57
«Пари НН» рискует потерять третьего лучшего бомбардира в истории клуба
Вчера, 21:47
1
Дембеле прокомментировал получение премии The Best
Вчера, 21:35
Бразильский клуб должен «Зениту» более 3 миллионов
Вчера, 21:21
2
Семин спрогнозировал финалистов Лиги чемпионов-2025/26
Вчера, 21:09
1
Чалов открестился от слов агента о будущем в ПАОКе
Вчера, 20:55
2
ФотоСимволическая сборная 2025 года по версии ФИФА
Вчера, 20:47
1
⚡️ Дембеле – обладатель премии The Best от ФИФА
Вчера, 20:40
Назван лучший тренер 2025 года по версии ФИФА
Вчера, 20:33
Стало известно, готов ли ван Нистелрой работать в РПЛ
Вчера, 20:20
Валуев отказался жалеть Семаков, задержанных в Мюнхене
Вчера, 20:08
12
«Гвадалахара» потроллила «Барселону» перед матчем Кубка Испании
Вчера, 19:57
Кержаков рассказал, как убедил Пеле сфотографироваться с ним
Вчера, 19:45
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 