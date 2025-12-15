Решение «Спартака» по Зобнину, шорт-лист «Локо» на замену Баринову, вердикт РФС по голам «Динамо» и другие новости

Клубу РПЛ грозит блокировка счетов и арест имущества
Слуцкий назвал российского игрока, который в 10 раз талантливее Батракова
«Спартак» определился с будущим Зобнина
Информация об участниках Зимнего кубка РПЛ
В «Локо» составили шорт-лист игроков на замену Баринову
Вердикт РФС по двум отмененным голам «Динамо» в ворота «Спартака»
Раскрыта зарплата Гончаренко на новом месте работы
Названо условие для перехода Сауся в «Спартак»
Влиятельные лица «ПСЖ» предлагали тренеру ставить Сафонова вместо Шевалье
Лишился работы тренер, с которым «Динамо» вылетало из РПЛ
