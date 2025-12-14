Введите ваш ник на сайте
Информация об участниках Зимнего кубка РПЛ

Сегодня, 15:13
3

Идет формирование состава участников Зимнего кубка РПЛ в ОАЭ. Он пройдет в конце января – начале февраля.

Уже подтвердились следующие клубы:

Вопрос участия «Спартака» еще обсуждается. Окончательный состав участников должен быть сформирован на следующей неделе.

«Призового фонда у турнира не будет – одна из букмекерских компаний, которая ранее спонсировала турнир, предлагает значительно меньшую сумму за титульное спонсорство (50 миллионов рублей вместо 300 ранее)» – написал источник.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак ЦСКА Зенит Динамо
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1765715070
осенью ввели новые налоги для букмекеров, и они теперь платят государству в 60 раз больше денег, чем до этого. и дезеувское правительство даже не скрывает - а прямо заявляет, что эти деньги пойдут на военные расходы. часть букмекеров от такого может вообще закрыться, а топы резко сокращают бюджеты, даже винлайн, в данном случае.
Ответить
Чилим.
1765716619
50 а не 300. Кривят носом. Совсем зажрались...
Ответить
Garrincha58
1765720003
Сейчас наш футбол не конкурентно способен и не надо нам туда. Зачем? чтобы опростофолопиться
Ответить
