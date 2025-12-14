Информация об участниках Зимнего кубка РПЛ

Идет формирование состава участников Зимнего кубка РПЛ в ОАЭ. Он пройдет в конце января – начале февраля.

Уже подтвердились следующие клубы:

Вопрос участия «Спартака» еще обсуждается. Окончательный состав участников должен быть сформирован на следующей неделе.

«Призового фонда у турнира не будет – одна из букмекерских компаний, которая ранее спонсировала турнир, предлагает значительно меньшую сумму за титульное спонсорство (50 миллионов рублей вместо 300 ранее)» – написал источник.