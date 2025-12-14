Агенты Жезуса отреагировали на интерес «Зенита» к игроку

В агентстве Link Sports, которое работает с защитником «Крузейро» Жонатаном Жезусом, подтвердили информацию об интересе «Зенита» к игроку.
«Да, интерес есть», – заявили в агентстве.
Не исключено, что интерес петербуржцев к футболисту «Крузейро» связан с возможным уходом защитника Нино.
- Сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за Жезуса 7 миллионов евро двумя траншами, а также до 1 миллиона евро бонусов.
- 21-летний Жонатан Жезус в этом году сыграл за «Крузейро» в 30 встречах, отметился 1 голом и 1 ассистом.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»