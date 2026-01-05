Наумов одним словом описал захват американцами президента Венесуэлы Мадуро

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал события в Венесуэле.

3 января США провели военную операцию под названием «Абсолютная решимость».

Американцы нанесли ракетно-бомбовые удары по столице Каракасу и другим регионам Боливарианской Республики.

Спецназ захватил венесуэльского президента Николаса Мадуро и его жену.

– Как считаете, после произошедшего ФИФА может перенести матчи чемпионата мира из США в другую страну?

– То, что произошло, просто ужасно. Это нужно осуждать. Выкрасть президента страны – это варварство. Ужас!

Но мы видим, что США дозволено всe. Так что, мне кажется, ничего не изменится, и матчи чемпионата мира, как и запланировано, пройдут в США, переноса соревнований в другое место не будет. ФИФА не пойдет на это.