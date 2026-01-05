Губерниев пошутил о назначении Карседо в «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев с юмором отреагировал на назначение Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера «Спартака».

«Хуан Карлос Карседо – главный тренер «Спартака»??? Эх, надо было Луиса Альберто Сальватьерро назначать!!! Он уверенно ФК «Рабыня Изаура» приводил к победным оргазмам мирового футбола!!!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.