  • Главная
  • Новости
  • Радимов – о техническом поражении «Зенита»: «Денисов кричал: «Должна пролиться чья-то кровь!»

Радимов – о техническом поражении «Зенита»: «Денисов кричал: «Должна пролиться чья-то кровь!»

Сегодня, 18:23

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов в разговоре с бывшим главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким рассказал, как лишился премиальных из-за технического поражения петербуржцев в 2011 году.

Тогда матч между сине-бело-голубыми и красно-синими закончился ничьей 1:1. Однако «Зенит» нарушил дисциплинарный регламент РФС – Радимов, работавший начальником команды, по просьбе главного тренера команды Лучано Спаллетти не включил в заявку на игру доморощенного футболиста.

«Зениту» засчитали поражение со счетом 0:3 и штраф в размере 200 тысяч рублей.

Слуцкий: Влад, значит, у меня до сих пор есть незакрытый гештальт по поводу тебя, потому что я очень косвенно, как мне кажется, принял участие к одному из твоих увольнений. Вспомнишь историю?

Радимов: Ну это я был начальником команды, наверное. А ты ЦСКА тренировал. Это в том матче? Да, это действительно сыграло такую роль определяющую в моей жизни. Я думаю, что развернуло как раз в ту сторону, благодаря этому, что все сложилось у меня хорошо.

Слуцкий: То есть не надо извиняться?

Радимов: Да. Значит, матч ЦСКА, и в заявку надо было внести одного молодого футболиста, по-моему, до 20 лет. Этим футболистом был Канунников. И, значит, 18 человек в заявке. Накануне матча подходит Спаллетти и говорит: «Послушай, я не хочу вот эту группу футболистов, которые старше, кого-то убирать. Сколько будет штраф за то, что мы не внесем молодого футболиста?»

Ну, я, естественно, как начальник команды, должен был знать сам это, но у нас юрист был, сейчас он работает генеральным директором «Динамо», Паша Пивоваров. Сейчас уже прошло столько времени, можно рассказать. Я говорю: «Паш, такая история. Смотри, Спаллетти не хочет вписывать молодого. Лучше он заплатит сам штраф, чтобы вот эта группа осталась вся довольная». Ты понимаешь, что имел в виду Спаллетти?

Слуцкий: Да, чтобы никто не ныл.

Радимов: Да. Паша Пивоваров пишет: «Штраф, условно, 200 000 рублей». Я говорю: «Очки снимут?» Он говорит: «Очки не отнимут, просто заплатите штраф». Казус в том, что сам Пивоваров был в разработке этого регламента, и он знал об этом изменении, но забыл.

Слуцкий: Штраф и штраф.

Радимов: Да, штраф и штраф. Я, соответственно, передал информацию Спаллетти. Матч начинается. Счет 1:1. И в перерыве мне звонит Митрофанов, генеральный директор. Говорит: «Ты знаешь, что мы 0:3 уже проиграли». Это нонсенс. Я ему говорю: «Вы шутите?» Он говорит: «Нет, действительно так». В регламенте написано. Уже в перерыве все знали.

Слуцкий: Мы в перерыве не знали. Мы знали сразу после игры. Ко мне подошел наш генеральный директор, Бабаев Роман Юрьевич, и сказал, что будет техническое поражение.

Радимов: На следующий день должно было быть собрание на базе. И я Паше Пивоварову говорю: «Паш, поехали». Ну, ребятам в глаза надо посмотреть, по-любому. Мы приехали. Вся команда. Паша не поехал. И я, естественно, вышел к ребятам. Говорю: «Да, я вас всех понимаю, я прекрасно понимаю, что это неправильно».

Встал Серега Семак, он играл. Он говорит: «Ну, ты же знаешь, все ребята, все знают историю, что это не из-за тебя». Я говорю: «Сереж, в первую очередь ответчик я». И, кстати, Сереже я благодарен. Ну, естественно, как друг близкий, он не мог по-другому поступить. Он встал, да.

И больше всех кричал Гарик Денисов: «Должна пролиться чья-то кровь! Это неправильно!» Я его понимаю. Будь игроком, я бы, может, то же самое сказал.

Но сама история такая, да. Я пришел, и меня перевели на место начальника команды, чем, естественно, я не должен был заниматься, потому что это в корне было не мое. Я совершенно не понимал, что делать, как заказывать гостиницы или прочее.

Меня отправили в дубль помогать Анатолию Викторовичу Давыдову тренировать. Штрафа как такового не было, но меня лишили всех премиальных за год, которые выигрывает команда. Это очень много. Мне понравилось учить ребят молодых не только футболу, а и жизни. А штраф не штраф – это потому что я заработал достаточно за карьеру, сильно по мне это не ударило.

Слуцкий: У меня с души камень упал, потому что эту историю я много-много лет носил в себе, что косвенно, очень косвенно, мы как-то участвовали...

Радимов: Но скажи мне другое, когда ты играешь в ничью, как это осознавать, что ты 3:0 выиграл?

Слуцкий: Ну, это не очень приятно.

  • В сезоне-2011/12 «Зенит» выиграл золотые медали, ЦСКА – бронзовые.
  • С 2022 года Радимов занимает пост советника генерального директора «Зенита» по развитию молодeжного футбола.

Источник: ютуб-канал Fonbet
Россия. Премьер-лига Зенит Денисов Игорь Слуцкий Леонид Радимов Владислав
