«Крылья Советов» отказались брать на сборы игрока ЦСКА

«Крылья Советов» приняли решение не брать нападающего Адольфо Гайча на сборы в Турции.

Это окончательная позиция тренерского штаба самарцев по аргентинцу, его не видят в команде. При этом, ЦСКА, которому принадлежит Гайч, не горит желанием принимать форварда обратно. Красно-синие отдавали игрока в аренду «Крыльям Советов» до конца сезона.