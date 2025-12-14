«Крылья Советов» отказались брать на сборы игрока ЦСКА

«Крылья Советов» приняли решение не брать нападающего Адольфо Гайча на сборы в Турции.
Это окончательная позиция тренерского штаба самарцев по аргентинцу, его не видят в команде. При этом, ЦСКА, которому принадлежит Гайч, не горит желанием принимать форварда обратно. Красно-синие отдавали игрока в аренду «Крыльям Советов» до конца сезона.
- 26-летний Гайч в этом сезоне провел за самарский клуб 6 матчей и не отметился результативными действиями.
- Срок его контракта с ЦСКА истекает одновременно с окончанием аренды в «Крыльях Советов» 30 июня 2026 года.
Источник: телеграм-канал «Топи за »Крылья«!»